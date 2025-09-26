Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 22:27

Археологи нашли на Тамани маску «спутника Диониса»

На Тамани нашли древнюю маску из античного театра

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Археологи, ведущие раскопки древнегреческой Фанагории на Таманском полуострове при поддержке фонда Олега Дерипаски «Вольное дело», обнаружили часть актерской маски сатира, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда. В материале уточняется, что это свидетельствует о наличии в древнем городе театра.

Первое археологическое свидетельство существования в городе античного театра — часть актерской маски сатира, веселого спутника бога Диониса и одного из самых узнаваемых персонажей античной комедии, — сказал источник агентства.

Находка обнаружилась в центральной части города, она датируется II веком до нашей эры. Специалисты отметили, что маска была реквизитом, актеры использовали ее, чтобы донести до зрителя эмоции персонажей.

До этого археологи обнаружили в Ленинградской области поселение каменного века, которое датируется IV тысячелетием до н. э. В ходе раскопок обнаружены две жилые территории площадью по 600 кв. м, окруженные частоколом.

Ранее в иракском поселении Телль-Фара археологи нашли остатки древнего города, уничтоженного потопом. По оценкам ученых, катастрофа произошла около 20 тысяч лет назад из-за резких климатических изменений, вызвавших наводнения. Исследователи сопоставили данные о кольцах деревьев, вулканических отложениях и магнитных аномалиях с древними мифами, что, по их мнению, подтверждает версию о глобальном катаклизме в древности.

