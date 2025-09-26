Археологи нашли на Тамани маску «спутника Диониса» На Тамани нашли древнюю маску из античного театра

Археологи, ведущие раскопки древнегреческой Фанагории на Таманском полуострове при поддержке фонда Олега Дерипаски «Вольное дело», обнаружили часть актерской маски сатира, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда. В материале уточняется, что это свидетельствует о наличии в древнем городе театра.

Первое археологическое свидетельство существования в городе античного театра — часть актерской маски сатира, веселого спутника бога Диониса и одного из самых узнаваемых персонажей античной комедии, — сказал источник агентства.

Находка обнаружилась в центральной части города, она датируется II веком до нашей эры. Специалисты отметили, что маска была реквизитом, актеры использовали ее, чтобы донести до зрителя эмоции персонажей.

