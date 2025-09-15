Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке В Казахстане мужчина пошел на рыбалку и нашел там кость мамонта

В Казахстане местный житель Асет Шайкин во время рыбалки вблизи аула Байтерек совершил неожиданную находку — огромную кость мамонта длиной около одного метра, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования страны. Мужчина передал артефакт археологу Анатолию Плешакову для изучения.

Специалист совместно с находчиком обследовал местность, но других фрагментов обнаружить не удалось. По мнению историка, остальные части древнего животного, вероятно, находятся в глубоких слоях грунта.

Плешаков пояснил, что возраст находки предварительно оценивается в 15 тысяч лет, и она принадлежала крупной особи. Археолог выразил надежду, что в следующем году удастся организовать раскопки на этом месте. Обнаружение дополнительных фрагментов скелета или орудий труда могло бы стать сенсацией — первым палеолитическим памятником в регионе, считает он.

