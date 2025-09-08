«Важное место»: под универмагом в британском городе нашли 317 мертвецов

Археологи обнаружили 317 скелетов средневекового периода во время раскопок под бывшим универмагом в английском городе Глостер. Находка была сделана организацией Cotswold Archaeology на территории, где ведется строительство нового кампуса Университета Глостера, сообщает Popular Mechanics.

Помимо человеческих останков, исследователи нашли различные артефакты. Среди них — табачная трубка и фрагменты винной бутылки.

Каждый раз, когда работаем в Глостере, мы делаем новые открытия — это невероятно важное место, — заявил руководитель проекта Клифф Бейтман

Предварительный анализ зубов погребенных показал, что они придерживались рациона с высоким содержанием сахара. В этом же районе археологи уже находили 83 захоронения римского периода.

Все обнаруженные артефакты планируется поместить в новом университетском кампусе, который откроется в сентябре. Человеческие останки выставлены не будут, что соответствует этическим нормам обращения с археологическими находками.

Раскопки на данный момент продолжаются. Ученые ожидают новых открытий на этой исторически богатой территории.

