Индия всерьез заинтересовалась российскими системами ПВО HT: Индия начала переговоры с Россией о закупке пяти дополнительных систем С-400

Индия начала переговоры с Россией о приобретении пяти дополнительных систем противовоздушной обороны С-400 для укрепления оборонного потенциала страны, сообщает индийская газета Hindustan Times со ссылкой на осведомленные источники. По ее данным, представители Минобороны от обоих государств планируют встретиться уже на этой неделе.

На этой неделе высшие должностные лица министерства обороны [Индии] встретятся со своими российскими коллегами, чтобы рассмотреть возможность совместного производства или прямой покупки у Москвы еще пяти систем ПВО С-400, — говорится в материале.

Согласно информации издания, Нью-Дели планирует заключить соглашение о поставках зенитных ракетных комплексов до предстоящего визита в Индию президента России Владимира Путина. Данная сделка станет продолжением ранее заключенного контракта на поставку индийским военным пяти полковых комплексов С-400.

Ранее Путин на пленарном заседании Международного клуба «Валдай» в Сочи заявлял, что в начале декабря состоится его визит в Индию. Глава государства признался, что с нетерпением ждет этой поездки и встречи с премьер-министром страны Нарендрой Моди.