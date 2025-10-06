Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 08:15

Стало известно, почему члены пропавшей под Красноярском семьи вряд ли живы

Baza: шансы найти пропавшую под Красноярском семью живой малы из-за холодов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шансы найти пропавшую в Красноярском крае семью Усольцевых живой малы из-за холодной погоды, сообщил Telegram-канал Baza. Температура воздуха в регионе по ночам опускается до минус пяти градусов, там уже выпал снег, сказано в публикации.

Как отметил канал, в поисках пропавших участвуют оперативники: они проверили камеры и опросили свидетелей. Спасатели изучили около 130 кв. км тайги, но никого не обнаружили.

Ранее сообщалось, что поисковые отряды в Партизанском районе Красноярского края, ищущие семью Усольцевых, сопровождаются вооруженными добровольцами для защиты от диких животных. Сложный рельеф местности с каменными глыбами и буреломом, усугубленный недавним снегопадом, создает дополнительные риски для участников операции.

До этого в управлении МВД по Красноярскому краю сообщили об исчезновении семьи из трех человек во время туристического похода в районе Минской петли. По информации ведомства, группа направилась в поход к горе Буратинка 28 сентября, после чего связь с ней прервалась. Проводника с собой они не взяли.

Россия
Красноярский край
пропажи
поиски
семьи
