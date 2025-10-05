Вооруженные добровольцы присоединились к поискам семьи Усольцевых

Поисковые отряды в Партизанском районе Красноярского края, ищущие семью Усольцевых, сопровождаются вооруженными добровольцами для защиты от диких животных, сообщила красноярская региональная общественная организация «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной. Сложный рельеф местности с каменными глыбами и буреломом, усугубленный недавним снегопадом, создает дополнительные риски для участников операции.

Ранее с тепловизора квадрокоптера замечали медведя, следы видели и вживую на следующий день. Про волков тоже говорят местные, но подтвержденных следов пока никто из наших групп не видел. Для безопасности с поисковиками рядом находятся охотники и добровольцы с оружием, — говорится в сообщении.

Ранее в управлении МВД по Красноярскому краю сообщили об исчезновении семьи из трех человек во время туристического похода в районе Минской петли. По информации ведомства, группа направилась в поход к горе Буратинка 28 сентября, после чего связь с ней прервалась.

Журналист и путешественник Алексей Тайганавт, специализирующийся на экстремальных походах в Сибири, высказал мнение о наличии странностей в истории с пропажей семьи Усольцевых в красноярской тайге. Одной из аномалий эксперт назвал отсутствие следов костра, выразив сомнение в том, что у группы не было возможности развести огонь.