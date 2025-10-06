Южно-Африканская Республика по ошибке выдала разрешение на полет самолета Ил-76 включенного США в черный список перевозчика из России, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя Минтранса Коллена Мсиби. Судно прибыло с грузом в Апингтон и вылетело в Сомали. По словам Мсиби, правительство государства не знало, что перевозчик находится под ограничениями Вашингтона.

Правительство Южной Африки не вносило оператора в черный список, — отметил представитель ведомства.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона адаптировалась к существованию в условиях санкционного режима. Отвечая на вопрос о готовящемся 19-м пакете ограничений Европейского союза представитель Кремля отметил, что реакция Москвы будет аналогичной ответным мерам на предыдущие 18 пакетов.

Ранее сообщалось, что вопрос представительства России на саммите G20 в ЮАР решается. Шерпа России в G20 Светлана Лукаш также выразила надежду, что президент РФ Владимир Путин примет в нем участие.