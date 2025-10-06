Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 08:55

ЮАР впустила самолет включенного США в черный список перевозчика из России

Bloomberg: ЮАР случайно впустила самолет подсанкционного перевозчика из России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Южно-Африканская Республика по ошибке выдала разрешение на полет самолета Ил-76 включенного США в черный список перевозчика из России, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя Минтранса Коллена Мсиби. Судно прибыло с грузом в Апингтон и вылетело в Сомали. По словам Мсиби, правительство государства не знало, что перевозчик находится под ограничениями Вашингтона.

Правительство Южной Африки не вносило оператора в черный список, — отметил представитель ведомства.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона адаптировалась к существованию в условиях санкционного режима. Отвечая на вопрос о готовящемся 19-м пакете ограничений Европейского союза представитель Кремля отметил, что реакция Москвы будет аналогичной ответным мерам на предыдущие 18 пакетов.

Ранее сообщалось, что вопрос представительства России на саммите G20 в ЮАР решается. Шерпа России в G20 Светлана Лукаш также выразила надежду, что президент РФ Владимир Путин примет в нем участие.

ЮАР
США
самолеты
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вооруженный мужчина открыл беспорядочный огонь по прохожим
Осенний десерт: шведский суп из сухофруктов без особых хлопот
На Эвересте эвакуировали 350 туристов
В аэропорту в Сочи задержали и отменили 87 рейсов
Участники «Флотилии стойкости» начали голодовку из-за блокады Газы
Промышленный объект полыхал ночью на юге Украины
Экс-советник Путина описал онлайн-пространство РФ через 10 лет
В стране Европы хотят закрепить в конституции запрет на вступление в НАТО
Боец элитного подразделения ВСУ прятался по болотам, мечтая о сдаче в плен
ЮАР впустила самолет включенного США в черный список перевозчика из России
Британский доброволец сжег свой паспорт в поддержку России
Губернатор раскрыл детали атаки ВСУ на Нижегородскую область
В Подмосковье пьяный мужчина избил собаку с инвалидностью
Звезда «Папиных дочек» подал иск на алименты к экс-супруге
Беспилотники ВСУ нацелились на Кабардино-Балкарию
В Таиланде пьяная россиянка упала с балкона и получила серьезные травмы
День врача: эволюция медицины от магии до нанотехнологий
Стало известно, почему члены пропавшей под Красноярском семьи вряд ли живы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 октября: инфографика
«Отмороженный норвежец»: чемпион ОИ ответил на заявление о бойкоте россиян
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 4 октября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 4 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.