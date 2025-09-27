Лукаш рассказала о представительстве России на саммите G20 в ЮАР

Лукаш рассказала о представительстве России на саммите G20 в ЮАР Лукаш: вопрос представительства РФ на саммите G20 в ЮАР сейчас решается

Вопрос представительства России на саммите G20 в ЮАР решается, заявила РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. Она также выразила надежду, что президент РФ Владимир Путин примет в нем участие.

Президент РФ уделяет большое внимание саммитам «Группы двадцати» и, надеюсь, обязательно примет участие в саммите в Йоханнесбурге, — заявила Лукаш.

Ранее стало известно, что Россия показала наилучший результат по уровню занятости населения среди всех стран G20 по итогам второго квартала. При этом антирекорд по росту безработицы в этом временном промежутке установила Мексика.

Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников, комментируя данные G20, отмечал, что безработица в стране останется на рекордном уровне в 2% в 2026 году. Он уточнил, что кадровый дефицит фиксируется в России повсеместно, особенно в производстве и промышленности. Он связал сложившуюся ситуацию с последствиями «демографической ямы 90-х годов».

Тем временем председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко в ходе трансляции первого пленарного заседания осенней сессии сообщила, что делегация Совфеда России приняла участие в саммите «Большой двадцатки» в Южно-Африканской Республике 24 сентября.