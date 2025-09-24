Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Матвиенко рассказала, примет ли Россия участие в саммите G20

Матвиенко: саммит G20 в ЮАР посетит делегация Совфеда

Валентина Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Делегация Совфеда России примет участие в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Южно-Африканской Республике, заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко в ходе трансляции первого пленарного заседания осенней сессии в Telegram-канале. Встреча состоялась 24 сентября.

Буквально на днях делегация Совета Федерации примет участие в одиннадцатом Саммите председателей парламентов государств «Группы двадцати» в Южно-Африканской Республике, — подчеркнула Матвиенко.

Ранее стало известно, что Россия показала наилучший результат по уровню занятости населения среди всех стран G20 по итогам второго квартала. При этом антирекорд по росту безработицы в этом временном промежутке установила Мексика.

Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников, комментируя данные G20, отмечал, что безработица в стране останется на рекордном уровне в 2% в 2026 году. Он уточнил, что кадровый дефицит фиксируется в России повсеместно, особенно в производстве и промышленности. Он связал сложившуюся ситуацию с последствиями «демографической ямы 90-х годов».

