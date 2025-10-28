Вашингтон вновь продемонстрировал силу Венесуэле

Несколько американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer совершили пролет вблизи территории Венесуэлы, сообщает журнал Air & Space Force. Вашингтон называет такой прием демонстрацией силы.

Несколько бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США 27 октября пролетели вблизи Венесуэлы в рамках очередной демонстрации силы США, направленной на Каракас и наркокартели латиноамериканской страны, — сказано в сообщении.

Отмечается, что это уже третий подобный полет с 15 октября. Официальные представители Пентагона охарактеризовали эти действия как «демонстрацию бомбардировочной атаки».

Ранее аналитик Игорь Коротченко объяснил, что договор между Москвой и Каракасом носит экономический характер и не подразумевает оказание военной помощи в случае вооруженного конфликта Венесуэлы с США. По его словам, характер двусторонних отношений с этой страной имеет иную основу, нежели с Северной Кореей.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро между тем заявил, что армия страны располагает пятью тысячами ракетных комплексов «Игла-С» на ключевых позициях ПВО. По его словам, вооруженные силы готовы распределить операторов ПЗРК по всей территории государства, чтобы гарантировать «мир, стабильность и спокойствие народа».