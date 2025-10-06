Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 октября 2025 в 08:34

Беспилотники ВСУ нацелились на Кабардино-Балкарию

Глава КБР Коков: в Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность, сообщил глава республики Казбек Коков в Telegram-канале. Он призвал жителей и гостей региона следить за передаваемыми сообщениями и соблюдать все меры предосторожности. По его словам, местами возможно замедление работы мобильного интернета.

На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями. <…> Местами возможно замедление работы мобильного интернета, — написал Коков.

Руководитель региона также поделился инструкцией, как следует себя вести при обнаружении обломков БПЛА — к ним запрещается приближаться и как-либо взаимодействовать, пользоваться рядом средствами связи. Следует немедленно сообщить в экстренные службы и предупредить прохожих. Коков также призвал не снимать на телефон работу систем ПВО и не выкладывать соответствующие кадры в Сеть.

Ранее в Минобороны сообщали, что в ночь на 6 октября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 251 дрон противника.

Россия
Кабардино-Балкария
БПЛА
опасность
