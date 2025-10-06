Российская ПВО за сутки уничтожила управляемую ракету и сотни дронов ВСУ Минобороны: средства ПВО сбили управляемую ракету и 356 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 356 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ, сообщили в Минобороны России. В ведомстве также сообщили о поражении шести реактивных снарядов системы HIMARS производства США.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 356 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

По данным Министерства обороны, с начала специальной военной операции уничтожено: 667 самолетов, 283 вертолета, 88 529 беспилотников, 631 ЗРК, 25 377 танков и боевых бронированных машин, 1593 боевые машины РСЗО, 30 215 минометов и орудий полевой артиллерии, а также 43 288 единиц военной специальной автомобильной техники.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что силы ПВО за прошедшую ночь сбили восемь украинских беспилотников над регионом. По его словам, пострадавших нет. Губернатор также отметил, что разрушений или повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Он подчеркнул, что в регионе продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.