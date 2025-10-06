Раскрыты подробности атаки ВСУ на Тульскую область Губернатор Миляев: за ночь над Тульской областью сбили восемь беспилотников ВСУ

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили восемь украинских беспилотников над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.

Прошедшей ночью в небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили восемь украинских беспилотников. Пострадавших нет, — написал Миляев.

Губернатор также отметил, что разрушений или повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Он подчеркнул, что в регионе продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.

Ранее в городе Шебекино местный житель получил тяжелые ранения в результате взрыва на своем приусадебном участке. Пострадавший с диагнозами минно-взрывная травма и открытый перелом ноги был доставлен в областную больницу в стабильно тяжелом состоянии. В медицинском учреждении ему оказали всю необходимую помощь.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук высказал предположение, что попытка атаки на нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области могла быть осуществлена с территории России. По его мнению, запуск беспилотника могли провести диверсанты или группа лиц, действующая за материальное вознаграждение.