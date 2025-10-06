Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 12:09

В стране ЕС проходят масштабные учения НАТО с 3 тыс. военных

Крупные учения НАТО «Железный волк» проводятся в Литве

Североатлантический альянс проводит крупные учения «Гележинис вилкас» («Железный волк») в Литве, передает ТАСС со ссылкой на командование армии республики. В них принимает участие 3 тыс. человек из восьми стран-участниц НАТО.

Ежегодные маневры в два этапа «Гележинис вилкас» являются для Литвы одними из крупнейших международных полевых тактических учений, — уточнили в ведомстве.

Тренировки военных продлятся до 18 октября, в них примут участие представители Бельгии, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Чехии и Хорватии. Также в учениях будут задействованы порядка 650 единиц техники. Среди них — боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки и бронетранспортеры. Тренировки пройдут на полигоне в Пабраде, который расположен в 15 километрах от границы с Белоруссией.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился оставить Исландию в НАТО из-за необходимости отслеживания российских подлодок, рассказал экс-генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, тогда лидер задался вопросом, чего именно Вашингтон хочет от Рейкьявика.

НАТО
Литва
учения
границы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России нанесли массированные удары по используемой ВСУ инфраструктуре
В Новосибирской области нашли тело пропавшей девушки
В России дали оценку учениям НАТО у границ страны
Ушел из жизни 22-летний футболист «Хэштег Юнайтед»
Хозяйка рассказала о мужчине, избившем ее собаку-инвалида в Подмосковье
В МИД раскрыли, на что идет ЕС ради повышения градуса военного психоза
Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 6 октября, что с евро и юанем
Многодетный россиянин умер после череды отказов «скорой» и больниц
В МИД России обвинили Европу в эскалации конфликта на Украине
Специалисты Музея транспорта Москвы восстановили грузовой трамвай-раритет
В России начали применять модернизированные «Кинжалы»
В горах нашли пропавшую женщину в одном нижнем белье
Российские военные освободили населенный пункт в Харьковской области
Школьнику выстрелили в лицо из сигнального устройства на фудкорте ТЦ
Стало известно, есть ли россияне среди пострадавших от тайфуна в Китае
В стране ЕС проходят масштабные учения НАТО с 3 тыс. военных
В Германии заявили об угрозе деиндустриализации из-за цен на газ
В ФАС раскрыли, где больше всего подорожает электричество
Сирены тревоги напугали жителей крупного немецкого города
Россиянам рассказали, какие нарушения в многоквартирном доме грозят штрафом
Дальше
Самое популярное
Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.