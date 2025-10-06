В стране ЕС проходят масштабные учения НАТО с 3 тыс. военных Крупные учения НАТО «Железный волк» проводятся в Литве

Североатлантический альянс проводит крупные учения «Гележинис вилкас» («Железный волк») в Литве, передает ТАСС со ссылкой на командование армии республики. В них принимает участие 3 тыс. человек из восьми стран-участниц НАТО.

Ежегодные маневры в два этапа «Гележинис вилкас» являются для Литвы одними из крупнейших международных полевых тактических учений, — уточнили в ведомстве.

Тренировки военных продлятся до 18 октября, в них примут участие представители Бельгии, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Чехии и Хорватии. Также в учениях будут задействованы порядка 650 единиц техники. Среди них — боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки и бронетранспортеры. Тренировки пройдут на полигоне в Пабраде, который расположен в 15 километрах от границы с Белоруссией.

