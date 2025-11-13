Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 09:17

В небе над Екатеринбургом пролетят самолеты МЧС

В Екатеринбурге пройдут учения с участием авиации МЧС

Ил-76 МЧС РФ Ил-76 МЧС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учения спасателей с применением авиации МЧС пройдут в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба ведомства Свердловской области в Telegram-канале. Министерство призвало граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проведению тренировок.

Утром 13 ноября в районе улицы Машинной будет задействована авиация МЧС России в рамках тренировочных занятий, — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники МЧС России спасли троих туристов, пострадавших в горах Карачаево-Черкесии. Людей эвакуировали с высоты почти 3 тыс. метров и передали врачам для оказания помощи. По предварительной информации, 11 ноября туристическая группа из пяти человек собиралась посетить Махарское ущелье.

До этого школьный автобус загорелся в селе Фролы Пермского муниципального округа, из учебного заведения самостоятельно эвакуировались 1450 человек. По данным МЧС, никто не пострадал. На месте работали 10 специалистов, было задействовано две единицы техники. Позднее возгорание ликвидировали на площади 10 квадратных метров.

