В небе над Екатеринбургом пролетят самолеты МЧС В Екатеринбурге пройдут учения с участием авиации МЧС

Учения спасателей с применением авиации МЧС пройдут в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба ведомства Свердловской области в Telegram-канале. Министерство призвало граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проведению тренировок.

Утром 13 ноября в районе улицы Машинной будет задействована авиация МЧС России в рамках тренировочных занятий, — говорится в сообщении.

