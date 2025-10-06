В Кремле дали Евросоюзу важный совет на фоне истерии из-за «русских дронов»

Политикам ЕС следует «расширить кругозор», вместо того чтобы связывать с Россией каждый запуск дрона, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента РФ, недавно он читал, что в одном европейском городе арестовали местного авиалюбителя, который испытывал дрон, при этом в материале было отмечено, что задержанный никакого отношения к России не имел.

Это один конкретный маленький частный пример, но, наверное, надо как-то шире иметь кругозор, — отметил он.

До этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что европейцам стоит на «собственной шкуре» прочувствовать, что такое опасность войны. По мнению политика, лишь тогда они будут бояться и трястись, «как тупые животные в стаде, которых гонят на бойню». Так он высказался по поводу паники в ЕС насчет «русских дронов».

По словам заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, провокации с беспилотниками в Европейском союзе используют для повышения градуса военного психоза. Эта истерия нужна для того, чтобы заставить население затянуть пояса, объяснил дипломат.