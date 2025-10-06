Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 12:26

В Кремле дали Евросоюзу важный совет на фоне истерии из-за «русских дронов»

Песков призвал политиков ЕС расширить кругозор на фоне паники из-за дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политикам ЕС следует «расширить кругозор», вместо того чтобы связывать с Россией каждый запуск дрона, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента РФ, недавно он читал, что в одном европейском городе арестовали местного авиалюбителя, который испытывал дрон, при этом в материале было отмечено, что задержанный никакого отношения к России не имел.

Это один конкретный маленький частный пример, но, наверное, надо как-то шире иметь кругозор, — отметил он.

До этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что европейцам стоит на «собственной шкуре» прочувствовать, что такое опасность войны. По мнению политика, лишь тогда они будут бояться и трястись, «как тупые животные в стаде, которых гонят на бойню». Так он высказался по поводу паники в ЕС насчет «русских дронов».

По словам заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, провокации с беспилотниками в Европейском союзе используют для повышения градуса военного психоза. Эта истерия нужна для того, чтобы заставить население затянуть пояса, объяснил дипломат.

Дмитрий Песков
дроны
Европа
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто значение освобождения Отрадного в Харьковской области
«Красота футбола»: Мостовой о матче «Динамо» — «Локомотив»
Голая пациентка сбежала из больницы после операции
В Совфеде предложили обязать неработающих россиян платить за ОМС
Дизайнер раскрыла, почему в моду вошел русский стиль
Психолог рассказала, как поддержать психическое здоровье
Лекорню объяснил, почему решил уйти в отставку
Политолог оценил сенсационные слова Меркель о вине Прибалтики в СВО
Прокуратура Польши заняла неожиданную позицию по делу «Северных потоков»
Налет БПЛА на Крым, фосфорные бомбы, пожар на НПЗ: ВСУ атакуют РФ 6 октября
Мостовой раскритиковал судейство в матче ЦСКА — «Спартак»
«Отсчет начался»: Макрона призвали уйти в отставку вслед за Лекорню
Злоумышленники разгромили на кладбище могилы бойцов СВО
Назван лидер голосования за новое изображение на купюре в 500 рублей
Родригез подал в суд на экс-супругу, которую бросил по телефону
Российский хоккеист наградил ветеранов СВО и стал врагом Киева
Журналист Ниязматов умер на 85-м году жизни
Избившего собаку-инвалида жителя Подмосковья доставили в полицию
Политолог оценил шансы Макрона удержаться у власти
Ветеран ЦСКА объяснил высокую результативность матча «Динамо» — «Локомотив»
Дальше
Самое популярное
Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.