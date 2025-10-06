Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
В Кремле пока не определились с врио главы российского региона

Песков сообщил, что кандидатура врио главы Тверской области еще не определена

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кандидатура временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области на данный момент еще не определена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля заверил, что соответствующий указ будет опубликован по мере его появления, передает ТАСС.

Когда определят (кандидатуру — NEWS.ru), будет соответствующий указ президента, и мы его обнародуем, — сказал Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Игоря Руденю полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе. Подписанный главой государства указ уже вступил в законную силу. Другим указом Путин освободил Руденю от должности губернатора Тверской области в связи с переходом на новую работу.

До этого сообщалось, что экономиста Галину Изотову назначили новым заместителем председателя Счетной палаты России. Соответствующее решение приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании. С 2018 года она занимает пост замглавы Пенсионного фонда РФ.

Также Путин подписал указ о назначении Александра Гуцана новым генеральным прокурором страны. Прежде он занимал должность полпреда президента в СЗФО.

