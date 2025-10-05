Страны ОПЕК+ решили поднять предельный уровень нефтедобычи

Государства-участники ОПЕК+ договорились увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тыс. баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября, сообщили в пресс-службе ОПЕК. В их число входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Алжир.

Восемь стран-участниц приняли решение скорректировать добычу на 137 тыс. баррелей в сутки по сравнению с дополнительными добровольными ограничениями на 1,65 млн баррелей в сутки, объявленными в апреле 2023 года, — говорится в заявлении.

Такое решение было принято с учетом устойчивых перспектив мировой экономики, а также на фоне текущих благоприятных рыночных показателей. Корректировка уровня добычи произойдет уже в ноябре.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что цены «взлетят до небес», если Москва выпадет из мирового рынка нефти. Глава государства отметил, что крупнейшим игроком на сегодняшний день считаются США, однако их усилий для нормализации ситуации будет недостаточно.