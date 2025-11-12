ОПЕК дала мировой прогноз на нефть на 2026 год

Глобальный спрос на нефть в 2025 году может увеличиться на 1,3 млн баррелей в сутки, достигнув 105,14 млн б/с, следует из нового отчета ОПЕК. На 2026 год прогнозируется дальнейший прирост потребления на 1,4 млн б/с, до 106,52 млн б/с, передает ТАСС.

Основной прирост спроса ожидается в странах вне Организации экономического сотрудничества и развития — 1,2 млн барр./сутки, тогда как в развитых экономиках рост составит лишь 0,1 млн барр./сутки. Лидером по увеличению потребления останется Азия. Основной вклад в увеличение добычи внесут США, Канада, Бразилия и Аргентина.

Тем временем стало известно, что правительства европейских и ближневосточных государств предпринимают активные шаги для сохранения работоспособности зарубежных активов ЛУКОЙЛа. Эта деятельность началась после введения США санкций в отношении российской нефтяной компании.

До этого замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Индия продолжает закупать российскую нефть. Так он отреагировал на недавние слова президента США Дональда Трампа о почти полностью приостановленных закупках со стороны Нью-Дели.