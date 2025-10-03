Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 10:29

Путин предупредил об экономических последствиях отказа от российской нефти

Путин: без России цены на нефть на мировом рынке сильно вырастут

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены «взлетят до небес», если Россия выпадет из мирового рынка нефти, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». По его мнению, крупнейшим игроком на сегодняшний день считаются Соединенные Штаты, но их усилий для нормализации ситуации будет недостаточно.

Невозможно себе представить, что выпадение объемов, скажем, российской нефти сохранит нормальные ситуации в мировой энергетике и в мировой экономике. Такого не произойдет. Цены взлетят сразу до небес, за $100 все улетит мгновенно, — сказал Путин.

Ранее СМИ сообщили, что ЕС рассматривает возможность введения торговых ограничений, чтобы помешать поставкам российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию. Такие меры не потребуют согласия от всех членов объединения. Брюсселю будет достаточно поддержки большинства, сказано в материале.

До этого западные СМИ писали, что созданный Россией огромный «теневой флот» нивелирует последствия санкций, что может иметь долгосрочные последствия для мировой экономики. По словам журналистов, суда «теневого флота» перевозят нефть из РФ, а в случае подпадания под ограничения просто регистрируются под другим флагом и меняют название.

Владимир Путин
нефть
Россия
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшая супруга шеф-повара Константина Ивлева требует пересмотра алиментов
На Украине поставили крест на идее газовой независимости
В Москве нашли замену скандальной «Большой глине»
Раскрыта личность ликвидированного по заказу миллиардера Сулейманова
Осудивший СВО рэпер купил «убитую» квартиру матери детей Дурова
Стали известны подробности о задержанном в Москве миллиардере-убийце
Число жертв тайфуна во Вьетнаме резко выросло
Легендарный тренер дал «Спартаку» ценный совет перед дерби с ЦСКА
Легендарный тренер считает, что «Спартак» способен на чудо в дерби с ЦСКА
Дроновка, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 3 октября
Двоюродный брат вице-президента США раскритиковал подход США к СВО
Орбан раскрыл, чем для ЕС обернется отправка солдат на Украину
В Европе отпустили «санкционный» танкер Boracay
«И поехали»: автолюбителей предупредили о важном нюансе перед зимой
Число привлеченных к ответственности наемников ВСУ перевалило за тысячу
В еще одном российском аэропорту ввели временные ограничения
В России определили победителя конкурса «Учитель года»
Устроившего кровавую поножовщину в центре Москвы задержали
Раскрыт план военного вторжения США в Венесуэлу
Додик назвал Путина архитектором многополярного мира
Дальше
Самое популярное
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.