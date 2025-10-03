Путин предупредил об экономических последствиях отказа от российской нефти Путин: без России цены на нефть на мировом рынке сильно вырастут

Цены «взлетят до небес», если Россия выпадет из мирового рынка нефти, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». По его мнению, крупнейшим игроком на сегодняшний день считаются Соединенные Штаты, но их усилий для нормализации ситуации будет недостаточно.

Невозможно себе представить, что выпадение объемов, скажем, российской нефти сохранит нормальные ситуации в мировой энергетике и в мировой экономике. Такого не произойдет. Цены взлетят сразу до небес, за $100 все улетит мгновенно, — сказал Путин.

Ранее СМИ сообщили, что ЕС рассматривает возможность введения торговых ограничений, чтобы помешать поставкам российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию. Такие меры не потребуют согласия от всех членов объединения. Брюсселю будет достаточно поддержки большинства, сказано в материале.

До этого западные СМИ писали, что созданный Россией огромный «теневой флот» нивелирует последствия санкций, что может иметь долгосрочные последствия для мировой экономики. По словам журналистов, суда «теневого флота» перевозят нефть из РФ, а в случае подпадания под ограничения просто регистрируются под другим флагом и меняют название.