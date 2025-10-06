В Новосибирской области нашли тело пропавшей девушки

Пропавшую в прошлом месяце девушку из Новосибирской области нашли в реке рядом с городом Тогучин, сообщает «КП – Новосибирск». На теле 19-летней жительницы села Заречное были найдены ножевые ранения

Ножевые ранения, криминальная смерть. Мама поехала на опознание, — уточнили журналистам в администрации.

О пропаже девушки стало известно 9 сентября. Близкие сообщили, что она уехала на работу в Тогучин и исчезла. К ее поискам были подключены волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и правоохранители.

Следственное управление СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Позже ведомство сообщило о задержании подозреваемого в расправе над пропавшей. Им оказался 21-летний сожитель девушки. Следователи выяснили, что 8 сентября между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый взялся за нож и несколько раз ударил им девушку. После этого сожитель попытался скрыть улики, вытащил тело к реке и забросал его ветками и другой растительностью, а также избавился от орудия преступления.

