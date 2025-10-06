Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 12:24

В Новосибирской области нашли тело пропавшей девушки

Пропавшая месяц назад жительница Новосибирской области была найдена мертвой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пропавшую в прошлом месяце девушку из Новосибирской области нашли в реке рядом с городом Тогучин, сообщает «КП – Новосибирск». На теле 19-летней жительницы села Заречное были найдены ножевые ранения

Ножевые ранения, криминальная смерть. Мама поехала на опознание,уточнили журналистам в администрации.

О пропаже девушки стало известно 9 сентября. Близкие сообщили, что она уехала на работу в Тогучин и исчезла. К ее поискам были подключены волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и правоохранители.

Следственное управление СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Позже ведомство сообщило о задержании подозреваемого в расправе над пропавшей. Им оказался 21-летний сожитель девушки. Следователи выяснили, что 8 сентября между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый взялся за нож и несколько раз ударил им девушку. После этого сожитель попытался скрыть улики, вытащил тело к реке и забросал его ветками и другой растительностью, а также избавился от орудия преступления.

Ранее в Новосибирске 20-летняя девушка стала жертвой сексуального насилия в собственном доме. Незнакомый мужчина проник в жилище и надругался над ней. Правоохранительные органы выясняют все детали и обстоятельства произошедшего.

