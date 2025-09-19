Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 16:20

Россиянин пробрался в дом девушки и надругался над ней

В Новосибирской области мужчина надругался над девушкой, проникнув в ее жилище

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирской области 20-летняя девушка стала жертвой сексуального насилия у себя же дома, сообщили в Информационном центре СК России. Мужчина самостоятельно проник в жилище пострадавшей.

Следственные органы СК России по Новосибирской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с произошедшим инцидентом. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин распорядился, чтобы руководитель следственного управления по Новосибирску подготовил доклад о текущем состоянии расследования данного уголовного дела. В настоящее время ведется расследование инцидента, в ходе которого выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее в городе Канаше в Чувашии предприниматель изнасиловал девушку, которую встретил в своем баре. По словам подруги потерпевшей, девушка была вынуждена провести ночь в гостинице с предпринимателем, после чего сообщила об изнасиловании. Пострадавшая обратилась в полицию.

До этого сообщалось, что в Ивановской области 31-летний мужчина обвиняется в изнасиловании женщины после того, как представился таксистом и вывез ее в безлюдное место. Инцидент произошел ночью, когда женщина шла по улице одна.

