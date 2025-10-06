Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 12:19

Хозяйка рассказала о мужчине, избившем ее собаку-инвалида в Подмосковье

NEWS.ru: напавший на собаку-инвалида в Подольске мужчина избивал жену

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мужчина, который напал на собаку-инвалида в Подольске, ранее избивал свою жену, заявила NEWS.ru хозяйка пострадавшего животного Екатерина. По ее словам, инцидент произошел в тот момент, когда она ненадолго отлучилась в квартиру за детскими вещами. Женщина отметила, что сейчас питомец чувствует себя хорошо.

Собака чувствует себя нормально. Сейчас мы с участковым приехали в клинику, чтобы врачи ее осмотрели. Я оставила собаку на минуту у подъезда. У меня ребенок описался, и я пошла за штанами. За это время он снял мою собаку с коляски и начал избивать. Он живет в нашем подъезде. Соседи говорят, что он избивал свою жену и выкинул на нее мусор. Она тоже написала на него заявление в полицию. Видеокамеры зафиксировали, как он бил мою собаку, так что будем разбираться, — высказалась Екатерина.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пьяный мужчина избил собаку-инвалида, оставленную хозяйкой без присмотра на несколько минут. Инцидент случился во дворе жилого дома в Подольске. Очевидцы утверждают, что хозяйка пса, у которого не работают задние лапы, отошла домой за одеждой для своего ребенка, а ее питомец остался ждать на улице. В этот момент к нему подошел нетрезвый мужчина.

