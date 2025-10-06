Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 12:11

Школьнику выстрелили в лицо из сигнального устройства на фудкорте ТЦ

В Петербурге подросток выстрелил в лицо школьника из сигнального устройства

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подросток выстрелил сверстнику в лицо из пускового сигнального устройства в торговом центре, расположенном в Выборгском районе Санкт-Петербурга, пострадавший госпитализирован с ранением лица в состоянии средней тяжести, передает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области. Инцидент произошел на фудкорте.

Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что в ходе ссоры 15-летний подросток взял у своего 14-летнего знакомого пусковое устройство «Сигнал охотника». После этого он зарядил его и произвел выстрел, в результате которого был травмирован 15-летний ученик 9 класса, – сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Петропавловске-Камчатском девочка случайно выстрелила в глаз сверстнице во время тренировки по биатлону. Как сообщает следственное управление Следственного комитета России по Камчатскому краю, инцидент произошел в спортивной школе. По данным ведомства, травмированной школьнице оказали помощь, в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

