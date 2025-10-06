Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 20:59

Школьник ударил топором сверстника на мастер-классе

В Петербурге школьник ударил топором 12-летнего сверстника на мастер-классе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге во время мастер-класса по резьбе по дереву 12-летний школьник случайно задел руку своего сверстника топором, сообщили в пресс-службе клиники Педиатрического университета. Пострадавший был госпитализирован.

Медики выполнили первичную обработку раны, расположенной на дистальной фаланге большого пальца левой руки несовершеннолетнего. После завершения процедуры ребенка отпустили для дальнейшего лечения в домашних условиях.

Ранее в Выборгском районе Санкт-Петербурга 15-летний подросток получил огнестрельное ранение в лицо. Инцидент произошел в торговом центре «Норд», на фуд-корте. В момент происшествия в торговом центре находилась группа школьников в возрасте от 13 до 15 лет. Пострадавшего юношу немедленно госпитализировали. Остальные участники инцидента были переданы родителям после беседы с сотрудниками полиции.

До этого в Петропавловске-Камчатском девочка случайно выстрелила из пневматической винтовки в ровесницу на тренировке по биатлону. Инцидент произошел в спортивной школе. Пострадавшей оказали помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Санкт-Петербург
подростки
травмы
топор
