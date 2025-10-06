Европейский союз рассматривает возможность введения санкций в отношении стейблкоина А7А5, привязанного к российскому рублю, передает агентство Bloomberg. Планируемые ограничения могут запретить европейским организациям участвовать в транзакциях с этой криптовалютой.

Европейский союз предложил ввести санкции в отношении А7А5, — сказано в публикации.

До этого журналист Джанандреа Гайани рассказал, что Евросоюз готов на «энергетическое самоубийство», чтобы угодить США и ввести санкции против России. По его словам, главной угрозой для европейцев является руководство ЕС, стремящееся отказаться от недорогих российских энергоносителей.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что лидеры стран Европы санкциями в отношении Москвы загнали себя в «антироссийское болото». По его словам, политики не могут выбраться из него и приступить к урегулированию конфликта на Украине.

Кроме того ЕС рассматривает возможность введения торговых ограничений, чтобы помешать поставкам российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию. Такие меры не потребуют согласия от всех членов объединения. Брюсселю будет достаточно поддержки большинства, сказано в материале.