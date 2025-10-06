Проще приготовить, чем выговорить: рецепт шотландского рамбледетампса

Шотландский рамбледетампс — это простой и вкусный суп из доступных ингредиентов, который легко приготовить дома. Это классическое блюдо сочетает нежное картофельное пюре с капустой и луком, приправленное сливочным маслом и специями.

Для блюда понадобятся: картофель — 600 г, свежая капуста — 300 г, лук репчатый — 1 шт., сливочное масло — 50 г, соль, черный перец по вкусу. Картофель отваривают до мягкости и превращают в пюре со сливочным маслом. Капусту и лук обжаривают на сливочном масле до мягкости, смешивают с картофельным пюре, приправляют солью и перцем. Полученную массу выкладывают в форму и запекают до золотистой корочки.

Шотландский рамбледетампс — простой и вкусный суп из доступных ингредиентов, который понравится всей семье. Попробуйте приготовить и оцените вкус традиционной Шотландии!

