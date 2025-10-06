Избившему собаку-инвалида мужчине грозит до трех лет тюрьмы

Жителю Подольска, избившему собаку-инвалида, грозит до трех лет лишения свободы по статье о жестоком обращении с животными, сообщает Telegram-канал «112». По данным источника, задержанным оказался мужчина, который регулярно хулиганил и нападал на родственников. Его очередной жертвой стала дворняга Офелия, передвигавшаяся на специальной коляске из-за паралича задних лап.

Инцидент произошел, когда животное ненадолго осталось без присмотра хозяев. По свидетельским показаниям, мужчина жестоко избил собаку, ударил ее о землю, после чего спокойно ушел в подъезд. Правоохранительные органы подтвердили факт задержания подозреваемого и возбуждение уголовного дела.

Как отмечает источник, задержанный неоднократно устраивал проблемы местным жителям — месяц назад он скидывал на головы соседей коробки с грузом, пьянствовал и дебоширил. Сейчас мужчина находится в изоляторе.

Ранее выяснилось, что в Дмитровском округе орудует живодер, измывающийся над котятами, и у него появился как минимум один подражатель в другом регионе. Двух животных с ампутированными лапами, пострадавших от него, нашли местные жители. За несколько месяцев до этого в поселке заметили участившиеся пропажи кошек.