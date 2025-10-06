Раскрыты последствия сильного землетрясения в Киргизии

В Киргизии в результате землетрясения 6 октября пострадали 13 строений, в том числе шесть жилых домов, сообщила пресс-служба республиканского МЧС в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Повреждения зафиксированы в Джалал-Абадской и Таласской областях.

В результате землетрясения в Киргизии повреждены шесть жилых домов, четыре школы, один детский сад и два здания ФАП, — сказано в сообщении.

Землетрясение магнитудой 6 произошло в ночь на 6 октября. Жители села Башкы-Терек ощутили толчки силой 5,5 балла, Таласа — 4 балла. Никто в результате происшествия не пострадал.

Ранее пепловый выброс на высоту более девяти километров зафиксирован на вулкане Кроноцкий на Камчатке. Шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана в акваторию Кроноцкого залива.

Тем временем ученые сообщили, что Калифорния столкнулась с новой скрытой угрозой — «суперсдвиговыми» землетрясениями. Эти редкие, но чрезвычайно мощные подземные толчки способны вызвать разрушения гораздо более масштабные, чем обычные землетрясения.