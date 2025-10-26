Москвичей предупредили о надвигающейся непогоде МЧС: в Москве 26 октября ожидается сильный дождь и порывистый ветер

Ночью 26 октября в Москве ожидается интенсивный дождь, который будет сопровождаться сильными порывами ветра, сообщила пресс-служба МЧС столицы. Москвичам и гостям города посоветовали соблюдать осторожность.

В ближайший час с сохранением до 10:00 26 октября местами в г. Москве ожидается сильный дождь, усиление южного ветра порывами до 15 м/с, — говорится в публикации.

Специалисты настоятельно посоветовали автовладельцам парковать свои автомобили вдали от деревьев, слабо укрепленных конструкций и рекламных щитов, которые могут не выдержать напора ветра. Пешеходам также следует быть внимательными, избегать шатких строений и не стоять под козырьками зданий.

Водителям придется соблюдать дистанцию и снизить скорость, так как мокрая дорога становится скользкой и повышает риск аварий. Родителям рекомендуется не оставлять детей без присмотра даже на короткое время.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что ночь на 25 октября в Москве вошла в список трех рекордно теплых дней с 1948 года. Минимальная температура составила плюс 8,6 градуса. Уже к 08:00 утра температура на ВДНХ достигла +8 градусов, а днем +10. Однако синоптики предупредили, что этой осенью теплее уже не будет, циклон принес в Москву «позднее бабье лето».