Появились новые подробности о возвращении смертной казни в стране СНГ

В Киргизии может пройти референдум о возвращении смертной казни, заявил президент республики Садыр Жапаров в интервью государственному информагентству «Кабар». Глава государства пояснил, что данный вопрос может быть решен путем всенародного голосования. Он напомнил, что в настоящее время смертная казнь в стране запрещена, и каждый человек имеет право на жизнь.

Законопроект о внесении изменений в конституцию сначала будет вынесен на общественное обсуждение. После этого Конституционный суд даст заключение по законопроекту о внесении изменений в конституцию. Законопроект может быть принят на референдуме, — сказал он.

Ранее пресс-секретарь главы Киргизии Аскат Алагозов пояснял, что смертную казнь планируют ввести за насильственные преступления против женщин и детей. Он также рассказал, что предложение Жапарова поступило после обнаружения трупа пропавшей жительницы Каракола 2008 года рождения. По данным следствия, подозреваемый изнасиловал девушку, а потом убил ее.

До этого первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Артем Шейкин заявил, что возвращение смертной казни в России требует принятия новой Конституции. Поправки или референдум, по его мнению, здесь бессильны.