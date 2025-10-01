Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В стране СНГ предложили вернуть смертную казнь

Президент Киргизии Жапаров предложил вернуть смертную казнь

Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил вернуть смертную казнь, сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Такое наказание намерены применять в случае изнасилования детей и женщин.

Президент считает, что преступления против детей и женщин не должны оставаться безнаказанными, — написал Алагозов.

Как отметил пресс-секретарь, предложение Жапарова поступило после обнаружения трупа пропавшей жительницы Каракола 2008 года рождения. По данным следствия, подозреваемый изнасиловал девушку, а потом убил ее.

Ранее председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов заявил, что возвращение смертной казни в России невозможно. Он подчеркнул, что позиция государства касательно моратория окончательна. Этот подход основан на фундаментальных решениях Конституционного суда.

До этого первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Артем Шейкин заявил, что возвращение смертной казни в России требует принятия новой Конституции. Поправки или референдум, по его мнению, здесь бессильны.

