Серийный маньяк-фотограф умер в тюрьме, не дождавшись смертной казни

Убивший десятки человек в США маньяк-фотограф Родни Алькала скончался на 78-м году жизни естественной смертью, не дождавшись казни, передает The Associated Press. Суд на протяжении долгого времени не мог вынести ему приговор из-за процессуальных нарушений или отсутствия свидетелей. Лишь после анализа ДНК удалось связать Алькалу с убийствами и возобновить расследование.

С развитием науки следователи начали находить совпадения образцов в старых делах. По предварительным оценкам, маньяк мог совершить до 130 преступлений. Убийца заманивал жертв под предлогом фотосессий, а после зверски расправлялся с ними. Самой юной жертвой маньяка стала 12-летняя девочка. До самой кончины Алькала не признавал свою вину.

Ранее сообщалось, что нижегородского некрофила, делавшего кукол из мертвых девочек, Анатолия Москвина собираются выписать из психбольницы через месяц. Учреждение, куда его поместили на принудительное лечение в 2012 году, подает документы в суд, чтобы выписать пациента и передать его под опеку родственникам на фоне его недееспособности.