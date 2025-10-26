Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 21:40

Лавров рассказал об отношении России к независимости Украины

Лавров сообщил, что Россия признает независимость Украины

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия признает независимый статус Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг». Однако Киев относился плохо к территориям, которые выразили желание воссоединиться с Россией, уточнил дипломат.

Вне всякого сомнения, мы признаем независимость Украины. Но мы и подумать не могли, что люди, живущие на перечисленных вами территориях (в новых российских регионах. — NEWS.ru), <…> будут считаться «второсортными», — подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Россия контролирует территории за пределами Донбасса и Новороссии, поскольку нуждается в буферной зоне. По его словам, Вооруженные силы Украины продолжают атаковать территорию России, что делает создание такой зоны необходимым.

До этого глава МИД РФ сообщил, что европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский, настаивающие на прекращении огня в зоне кризиса, на самом деле пытаются выиграть время. Он отметил, что эта логика максимально очевидна для всех.

