Полиция Германии обезвредила в ресторане мужчину с гранатой Bild: мужчину обезвредили в немецком Билефельде при попытке взорвать гранату

В немецком Билефельде мужчина, вооруженный гранатой, угрожал взорвать ее в местном ресторане китайской кухни China Garten, пишет Bild. В заведении на тот момент находилось около 50 человек. Полиция была вынуждена применить оружие, чтобы обезвредить злоумышленника.

Инцидент произошел днем 26 октября, после полудня. По информации издания, 62-летний мужчина потребовал в заведении алкоголь, что привело к конфликту с персоналом. В разгар ссоры он достал ручную гранату, предварительно признанную боевой, и начал угрожать посетителям и сотрудникам.

На вызов оперативно прибыли полицейские, которые открыли по нарушителю огонь, ранив его в колено. После этого его доставили в больницу.

По данным следствия, задержанный якобы является уроженцем Сибири, который проживает в Билефельде. Ранее он уже был судим за нарушение закона об оружии, а также страдает психическими расстройствами. При обыске у мужчины были изъяты не только граната, но также нож и бутылка с водкой.

До этого сообщалось, что на Украине погибли четыре человека и 12 пострадали при взрыве гранаты в поезде под Житомиром. Взрыв устроил находившийся в розыске 23-летний житель Харькова, когда пограничники проверяли документы у пассажиров.