Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 21:59

Полиция Германии обезвредила в ресторане мужчину с гранатой

Bild: мужчину обезвредили в немецком Билефельде при попытке взорвать гранату

Полиция Германии Полиция Германии Фото: Shutterstock/FOTODOM

В немецком Билефельде мужчина, вооруженный гранатой, угрожал взорвать ее в местном ресторане китайской кухни China Garten, пишет Bild. В заведении на тот момент находилось около 50 человек. Полиция была вынуждена применить оружие, чтобы обезвредить злоумышленника.

Инцидент произошел днем 26 октября, после полудня. По информации издания, 62-летний мужчина потребовал в заведении алкоголь, что привело к конфликту с персоналом. В разгар ссоры он достал ручную гранату, предварительно признанную боевой, и начал угрожать посетителям и сотрудникам.

На вызов оперативно прибыли полицейские, которые открыли по нарушителю огонь, ранив его в колено. После этого его доставили в больницу.

По данным следствия, задержанный якобы является уроженцем Сибири, который проживает в Билефельде. Ранее он уже был судим за нарушение закона об оружии, а также страдает психическими расстройствами. При обыске у мужчины были изъяты не только граната, но также нож и бутылка с водкой.

До этого сообщалось, что на Украине погибли четыре человека и 12 пострадали при взрыве гранаты в поезде под Житомиром. Взрыв устроил находившийся в розыске 23-летний житель Харькова, когда пограничники проверяли документы у пассажиров.

Германия
происшествия
русские
гранаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известная общественная деятельница Дагестана погибла в ДТП
Названа причина бездействия охраны Лувра при ограблении
Кустурица раскрыл свои планы на съемки фильмов по русской классике
Средства ПВО пресекли попытку атаки БПЛА на Москву
Полиция Германии обезвредила в ресторане мужчину с гранатой
Землетрясение в Черном море дошло до Турции
Лавров объяснил выбор свитера с символикой СССР в Анкоридже
Лавров рассказал об отношении России к независимости Украины
Названо число украинских БПЛА, сбитых за воскресный вечер
Минфин США может свернуть пошлинную политику Трампа против Китая
Мбаппе и Беллингем «выбили» победу «Реалу» у «Барселоны»
Мэр Киева оценил положение Украины перед началом зимы
Генерал объяснил, как бойцы СВО изменят судьбу российской армии
Стал известен счет игры «Зенит» — «Динамо» после первого тайма
Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в Красноармейске
Группа t.A.T.u. даст концерт в Японии
Свадьба, сложности из-за матери, новые фильмы: как живет Софья Ардова
Российский аэропорт закрылся второй раз за день
Фуртадо шокировала заявлением на фоне скандала с фигурой
Германия оказалась на грани кризиса из-за высоких цен на энергию
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Москва

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт
Общество

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.