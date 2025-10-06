Два россиянина погибли в канализации В Уфе двое мужчин задохнулись в канализации из-за паров газа

В Уфе на улице Менделеева в канализации были обнаружены тела двух строителей, передает Telegram-канал Mash Batash. Предположительно, они погибли от отравления газами или из-за недостатка кислорода.

По данным канала, во время спуска в шахту, где возводится новый дом, один из рабочих потерял сознание. Его товарищ, стремясь оказать помощь, тоже упал без чувств.

Врачи предприняли попытку реанимации, однако их усилия оказались тщетными. В настоящее время следователи проводят расследование.

