06 октября 2025 в 20:12

Два россиянина погибли в канализации

В Уфе двое мужчин задохнулись в канализации из-за паров газа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Уфе на улице Менделеева в канализации были обнаружены тела двух строителей, передает Telegram-канал Mash Batash. Предположительно, они погибли от отравления газами или из-за недостатка кислорода.

По данным канала, во время спуска в шахту, где возводится новый дом, один из рабочих потерял сознание. Его товарищ, стремясь оказать помощь, тоже упал без чувств.

Врачи предприняли попытку реанимации, однако их усилия оказались тщетными. В настоящее время следователи проводят расследование.

Ранее в Новосибирской области нашли пропавшую девушку. Тело 19-летней жительницы села Заречного обнаружили в реке рядом с городом Тогучином. На теле были найдены ножевые ранения.

До этого в США при выполнении прыжка тандемным способом погиб инструктор по парашютному спорту. Во время выхода из самолета он отделился от установки вместе со своим учеником, который затем успешно раскрыл запасной парашют и благополучно приземлился. Тело инструктора обнаружено правоохранительными органами.

Также в Домодедово 17-летний подросток, управлявший электросамокатом, погиб после столкновения с мусоровозом. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. По предварительной информации, инцидент произошел на придомовой территории.

Уфа
смерти
канализация
происшествия
