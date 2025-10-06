Путин поздравил израильтян с еврейским праздником Суккот

Российский лидер Владимир Путин поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и израильский народ с наступлением еврейского праздника Суккот, сообщил Кремль. Политики провели телефонный разговор вечером 6 октября.

Накануне дня рождения Владимира Путина премьер-министр Израиля выразил ему самые добрые пожелания. Со своей стороны президент России поздравил Биньямина Нетаньяху и израильский народ с наступлением еврейского праздника Суккот, — сказано в публикации.

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая предложенный США план по стабилизации в Газе. Путин подчеркнул неизменность российской позиции: палестино-израильское урегулирование должно опираться на международное право. Стороны также затронули вопросы по Ирану и Сирии, выразив заинтересованность в диалоге по ядерной программе и усилении стабильности в регионе.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в свой день рождения проведет ряд международных переговоров. Представитель Кремля также рассказал, что внуки российского президента тепло и с любовью поздравляют дедушку. По его словам, он не знает о личных планах лидера на знаменательный день.