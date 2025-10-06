Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 20:51

«Приду к тебе»: Симоньян обратилась к покойному мужу

Симоньян обратилась к Кеосаяну на девятый день после его смерти

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный редактор RT Маргарита Симоньян обратилась к своему покойному мужу, режиссеру Тиграну Кеосаяну, на девятый день после его кончины. Видео с проникновенной речью было опубликовано в субботу, 4 октября, в Telegram-канале журналиста. Симоньян поделилась личными воспоминаниями.

Потом приду к тебе, когда Боженька скажет, — пообещала Симоньян.

Она также рассказала о том, как тяжело ей в опустевшем доме. В своем монологе журналистка вспомнила, что они с Кеосаяном верили в возможность встречи после смерти. Поэтому она попросила мужа поиграть в нарды с его покойным братом Давидом, умершим в 2022 году. Обращение журналистки вызвало широкий отклик среди подписчиков.

Ранее Симоньян поделилась трогательными семейными фотографиями с мужем. Среди опубликованных материалов присутствуют фото со свадьбы, кадры беременностей, семейные моменты с детьми — дочерьми Марьяной и Маро, сыном Багратом. Также показаны совместные путешествия, рабочие моменты и встречи с друзьями.

