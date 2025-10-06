Макрона застали за неожиданным занятием после отставки премьера BFMTV: Макрон отправился на прогулку после отставки правительства Лекорню

Президент Франции Эммануэль Макрон совершил одиночную прогулку по парижской набережной после объявления об отставке кабинета министров, сообщает телеканал BFMTV. Премьер-министр Себастьян Лекорню занимал свою должность всего 27 дней, что стало самым коротким сроком в истории Пятой республики.

Телевизионные кадры запечатлели президента, прогуливающегося в одиночестве по набережной Сены на острове Сите. Макрон не имел при себе никаких личных вещей, кроме мобильного телефона, что подчеркивало неофициальный характер его выхода.

Отставка правительства последовала сразу после представления неполного списка нового кабинета министров. Оппозиционные политические силы подвергли резкой критике предложенные кандидатуры и общий состав нового правительства.

Отмечается, что сложившаяся ситуация привела к серьезному политическому кризису, не имеющему аналогов за последние десятилетия. С момента переизбрания Макрона в 2022 году это уже пятая смена руководства правительства, что свидетельствует о хронической нестабильности в высших эшелонах власти.

Ранее эксперт по французской политике Юрий Рубинский заявил, что Макрону будет непросто сохранить власть. По его мнению, после ухода Лекорню у президента не останется надежной опоры в правительстве.