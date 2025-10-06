Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 19:35

«Формы диктуют содержание»: историк о театре Прилепина

Историк Райкина: для театра Прилепина не выделили помещения

Марина Райкина Марина Райкина Фото: NEWS.ru

Для проекта патриотического театра писателя Захара Прилепина еще не выделили помещение, рассказала корреспонденту NEWS.ru театральный историк Марина Райкина. По ее словам, от пространства будет зависеть форма учреждения — малая или большая.

Сейчас трудно говорить о патриотическом театре. <…> У него еще нет помещения, и все ждут, какое у него будет помещение <...> Формы диктуют содержание: большая, малая форма, может быть там будет много залов, — констатировала Райкина.

Она также подчеркнула, что для работы патриотического театра необходим соответствующий материал — пьесы для различных спектаклей. А их авторы могут создать при определенных обстоятельствах, поэтому строить прогнозы об учреждении театра невозможно, добавила историк.

Ранее Прилепин предложил создать патриотический театр, который станет площадкой для творчества ветеранов Специальной военной операции. Глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова одобрила инициативу, отметив, что у участников СВО есть множество произведений на различные темы, в том числе, романтичные.

Захар Прилепин
театры
СВО
видео
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Молчать нельзя»: военэксперт раскрыл способ остановить химатаки ВСУ
ВС РФ разнесли аэродромы с F-16, дроны в Феодосии: что будет дальше
Российские бойцы уничтожили позицию ВСУ с американским гранатометом
Путин ужесточил меры по борьбе с коррупцией
Кехмана удалили с сайта МХАТ им. Горького
Россиянам раскрыли доступный способ борьбы с плесенью
Новый род войск появится в ВСУ
В центре Москвы горит здание XIX века
Рэпер Macan явился в военкомат по повестке
Диетолог назвала три неочевидных продукта для защиты от простуды
Военэксперт объяснил, как белый фосфор поражает организм человека
«Формы диктуют содержание»: историк о театре Прилепина
Смартфон убил подростка, мальчика изнасиловали в больнице: главные ЧП дня
В двух районах Харьковской области прозвучали взрывы
В Армении появился департамент европейской интеграции
Новый министр обороны Франции отказался от своей должности
Москвичам рассказали, какой будет погода в ближайшие 10 дней
В Госдуме оценили идею о компенсациях за спасение нелегальных туристов
Гадюка укусила пьяного мужчину и умерла
Стало известно, сколько заработают французские министры за день работы
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.