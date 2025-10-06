«Формы диктуют содержание»: историк о театре Прилепина

Для проекта патриотического театра писателя Захара Прилепина еще не выделили помещение, рассказала корреспонденту NEWS.ru театральный историк Марина Райкина. По ее словам, от пространства будет зависеть форма учреждения — малая или большая.

Сейчас трудно говорить о патриотическом театре. <…> У него еще нет помещения, и все ждут, какое у него будет помещение <...> Формы диктуют содержание: большая, малая форма, может быть там будет много залов, — констатировала Райкина.

Она также подчеркнула, что для работы патриотического театра необходим соответствующий материал — пьесы для различных спектаклей. А их авторы могут создать при определенных обстоятельствах, поэтому строить прогнозы об учреждении театра невозможно, добавила историк.

Ранее Прилепин предложил создать патриотический театр, который станет площадкой для творчества ветеранов Специальной военной операции. Глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова одобрила инициативу, отметив, что у участников СВО есть множество произведений на различные темы, в том числе, романтичные.