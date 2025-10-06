Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 19:53

Кехмана удалили с сайта МХАТ им. Горького

Сайт МХАТа убрал Кехмана из состава руководителей

Владимир Кехман Владимир Кехман Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Российский театральный деятель Владимир Кехман больше не числится генеральным директором МХАТ им. Горького на сайте культурного учреждения. В настоящее время в списке руководителей значатся народная артистка СССР Татьяна Доронина и режиссер Галина Полищук.

В конце сентября стало известно, что Кехмана сняли с поста. До этого ему предъявили обвинение в растрате при реконструкции старой сцены МХАТа, которую планировали привести в порядок осенью этого года. После суд арестовал его имущество — коттедж и земельные участки в Московской области, жилье в Москве, Новосибирске и центре Санкт-Петербурга. Меры затронули и автомобили, включая Land Rover Range Rover, купленный в прошлом году за 30 млн рублей.

Тем временем новым художественным руководителем театра на Малой Ордынке назначен режиссер Эдуард Бояков. По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина, такое кадровое решение было принято в рамках реализации стратегии по развитию театральной сферы.

театры
культура
Москва
МХАТ
