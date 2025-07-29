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29 июля 2025 в 14:10

В Госдуме оценили идею Прилепина о площадке для творчества ветеранов СВО

Депутат Казакова поддержала создание площадки для творчества ветеранов СВО

Захар Прилепин Захар Прилепин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Создание отдельной площадки для творчества ветеранов военной спецоперации — разумная инициатива, заявила NEWS.ru глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, комментируя предложение писателя Захара Прилепина о создании «патриотического театра». Она отметила, что такое пространство может стать точкой притяжения для авторов, связанных с темой СВО.

Наши ветераны СВО, они же не только пишут именно про военные события. Там много и прозы, и стихов, в принципе, связанных с нашей жизнью, с какими-то очень романтичными темами и так далее. То есть такая площадка должна быть, — объяснила депутат.

По мнению Казаковой, идея может снять множество вопросов у участников СВО, которые занимаются творчеством, но не знают, куда с ним обратиться. Она добавила, что подобный проект не должен ограничиваться одной сценой — спектакли можно показывать и на других площадках.

Ветеран СВО может прийти и сказать: «Слушайте, я написал сценарий, посмотрите, вы тут все — творческие люди, это моя площадка, это моя среда, я поэтому к вам пришел», — подчеркнула парламентарий.

Казакова отвергла идею вмешательства в обсуждение кандидатур на руководящие должности. По ее словам, вопрос назначения руководителей таких площадок — зона ответственности Минкульта РФ. Она подчеркнула, что важно не вносить разлад в творческую среду и не навязывать решения, поскольку подобные назначения должны исходить от профессионалов.

Вы знаете, Захар Прилепин же не говорил о том, кто бы мог возглавить [такой театр или площадку]. Вопрос не в том, кто бы мог возглавить, а вопрос в том, что такая площадка нужна, — сказала Казакова.

Ранее Прилепин заявил, что проблемы военнослужащих ВС России должны решаться без бюрократии в рамках «единого окна». Он подчеркнул, что именно так можно решить многочисленные вопросы, касающиеся выплат по ранению, гибели и отпусков.

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