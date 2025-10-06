В Госдуме оценили идею о компенсациях за спасение нелегальных туристов Депутат Тарбаев допустил кратное увеличение штрафов за нелегальный туризм

Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев заявил NEWS.ru, что на фоне роста числа трагических происшествий с нелегальными туристами возможно кратное увеличение штрафов за нарушения правил оказания туристических услуг. Он отметил, что при поступлении такой инициативы комитет готов рассмотреть ее с представителями отрасли и регулятором.

Учитывая участившиеся случаи нарушения правил оказания туристических услуг на объектах, требующих специального сопровождения, полагаем, мы можем вернуться к вопросу усиления ответственности за такие правонарушения — кратным увеличением сумм штрафов КоАП за неуведомление МЧС, сопровождение туристической группы проводником-инструктором без аттестации, штрафы для турфирм, — рассмотрев возможность внесения соответствующих изменений в законодательство, — объяснил Тарбаев.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил ввести в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию. Он уточнил, что такое решение может быть актуально в случае нарушения правил безопасности организаторами турпохода.