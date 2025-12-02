Паралимпийский чемпион встал на сторону Большунова после отстранения

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) могла бы ограничиться устным предупреждением, а не отстранять Александра Большунова от внутрироссийских соревнований, заявил NEWS.ru шестикратный паралимпийский чемпион по лыжным гонкам Роман Петушков. Он напомнил, что всех спортсменов иногда переполняют эмоции.

Очень много спортсменов делали мне подлянки, целенаправленно ломали палки. Я не осуждаю Большунова. Его поступок получил огласку. Он неправильно поступил, но извинился. Разборки всегда были, есть и будут. Они могли бы обсудить этот эпизод, замять дело. Зачем после драки махать кулаками? Я считаю, что могли бы обойтись устным предупреждением, — сказал Петушков.

Он призвал спортсменов объединиться и забыть о всех скандалах ради главной цели — Олимпийских игр. Петушков заявил о необходимости сделать все возможное для выступления на главном старте четырехлетия.

29 ноября гонка на этапе Кубка России в Кировске завершилась падением Большунова после борьбы с Александром Бакуровым. По итогам гонки спортсмен занял последнее место и не смог пройти в финал. После финиша Большунов подъехал к сопернику сзади и толкнул его плечом. Бакуров, оказавшийся у рекламного баннера, упал. Врачи диагностировали у спортсмена сильный ушиб мягких тканей.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала поведение Большунова неприемлемым. Он не сможет принимать участие во всероссийских соревнованиях до полного восстановления Бакурова.