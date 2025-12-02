Стало известно наказание для Большунова по итогам инцидента с Бакуровым

Лыжник, олимпийский чемпион Александр Большунов не сможет принимать участие во всероссийских соревнованиях до полного восстановления Александра Бакурова, заявил «Матч ТВ» старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. Конфликт между спортсменами произошел 29 ноября.

Решение есть: приостановить действие RUS кода Александра до завершения процесса восстановления Бакурова, — сказал Бородавко.

29 ноября гонка завершилась падением Большунова после борьбы с Бакуровым. По итогам гонки спортсмен занял последнее место и не смог пройти в финал. После финиша Большунов подъехал к сопернику сзади и толкнул его плечом. Бакуров, оказавшийся у рекламного баннера, упал. Врачи диагностировали у спортсмена сильный ушиб мягких тканей. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала поведение Большунова неприемлемым.