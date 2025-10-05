На Камчатке захотели компенсировать расходы на спасательные операции

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил ввести в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию. Он уточнил в Telegram-канале, что такое решение может быть актуально в случае нарушения правил безопасности организаторами турпохода.

Считаю, что назрела необходимость введения в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае нарушения правил безопасности организаторами — после ее проведения. Поручил в кратчайшие сроки подготовить, — отметил Солодов.

Ранее российский турист Андрей выжил после падения с 120-метрового водопада Он Чао в Азии: мужчину госпитализировали с переломом ноги. При этом две женщины из Мьянмы погибли, а две другие туристки пропали без вести после того, как течение унесло их группу во время купания.

Тем временем стало известно, что в результате происшествия на Вилючинском вулкане число погибших участников восхождения увеличилось до двух человек. Во время эвакуации с места трагедии одна из пострадавших женщин скончалась от полученных повреждений. До этого поступала информация о гибели мужчины, который сорвался вместе с этой участницей группы.