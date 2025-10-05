Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 01:49

На Камчатке захотели компенсировать расходы на спасательные операции

Солодов предложил компенсировать расходы на спасательные операции

Владимир Солодов Владимир Солодов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил ввести в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию. Он уточнил в Telegram-канале, что такое решение может быть актуально в случае нарушения правил безопасности организаторами турпохода.

Считаю, что назрела необходимость введения в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае нарушения правил безопасности организаторами — после ее проведения. Поручил в кратчайшие сроки подготовить, — отметил Солодов.

Ранее российский турист Андрей выжил после падения с 120-метрового водопада Он Чао в Азии: мужчину госпитализировали с переломом ноги. При этом две женщины из Мьянмы погибли, а две другие туристки пропали без вести после того, как течение унесло их группу во время купания.

Тем временем стало известно, что в результате происшествия на Вилючинском вулкане число погибших участников восхождения увеличилось до двух человек. Во время эвакуации с места трагедии одна из пострадавших женщин скончалась от полученных повреждений. До этого поступала информация о гибели мужчины, который сорвался вместе с этой участницей группы.

туристы
Камчатка
Владимир Солодов
спасатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кадыров рассказал о возвращении в зону СВО трофейного «Кугуара»
Премьер Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
Авиасообщение в аэропорту Вильнюса приостановлено из-за «воздушных шаров»
Российский регион получил тревожный сигнал о БПЛА
«Мисс Россия — 2025»: кто стала главной красавицей страны, какой приз
В Чехии оценили готовность Украины к вступлению в ЕС
На Камчатке захотели компенсировать расходы на спасательные операции
Росавиация сообщила о новых ограничениях в российском аэропорту
«Напрашивается»: в США указали на безрассудный маневр Зеленского
Стало известно число пострадавших в ходе беспорядков в Тбилиси
Раскрыто, как продвигаются ВС РФ в Волчанске
Гороскоп на 5 октября: тайный поклонник для Льва и денежный совет для Весов
Мисс Россия — 2025 рассказала, на что потратит выиграннные деньги
Герой труда с кортиком: сифилитик целый год убивал женщин в Новосибирске
Мисс Россия — 2025: самые яркие фото главных красавиц страны
Вооруженная женщина атаковала полицейский патруль в Чикаго
Экс-жена Никиты Преснякова показала подтянутую фигуру на пикантном снимке
Фаза Луны сегодня, 5 октября: ждем пика, не верим обману, делаем «лапикюр»
Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Определилась победительница конкурса «Мисс Россия — 2025»
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.