05 октября 2025 в 12:47

Глава Камчатки выступил с необычным предложением после гибели туристов

Солодов предложил не оплачивать спасение туристов-нарушителей

Владимир Солодов Владимир Солодов Фото: kremlin.ru

Организаторы турпоходов должны компенсировать расходы на спасательные операции при нарушении правил безопасности, заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов в своем Telegram-канале. Соответствующая законодательная инициатива будет подготовлена после гибели двух туристов на Вилючинском вулкане.

Считаю, что назрела необходимость введения в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае нарушения правил безопасности организаторами — после ее проведения. Поручил в кратчайшие сроки подготовить и, после согласования с МЧС, внести в Государственную Думу соответствующую законодательную инициативу, — говорится в сообщении.

Ранее глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев сообщил о получении тремя туристами серьезных травм рук при восхождении на Вилючинский вулкан, закрытый для посещения с 1 июля. Пострадавшие не смогли самостоятельно спуститься, что потребовало отправки спасательной группы. Он подчеркнул, что данная группа не проходила обязательную регистрацию.

Кроме того, согласно информации Следственного комитета РФ, возбуждено уголовное производство по факту смерти двух туристов во время подъема на вулкан Вилючинская сопка, расположенный на Камчатке. В пресс-релизе организации уточняется, что дело открыто по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

