29 сентября 2025 в 13:59

В Британии по ошибке освободили рекордное число заключенных

В Великобритании за год по ошибке освободили 262 заключенных

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти Великобритании ошибочно освободили из тюрем рекордное число заключенных за период с марта 2024 по март 2025 года, сообщает газета Sun со ссылкой на службу исполнения наказаний. Всего за 12 месяцев вышли на свободу 262 человека. Ошибки произошли как из-за бюрократических сбоев, так и из-за включения людей в программу досрочного освобождения без необходимых оснований.

В прошлом году по ошибке освободили рекордное количество заключенных. Статистика показывает, что за 12 месяцев до марта включительно было ошибочно освобождено 262 человека. <…> Это самый большой рост в годовом исчислении, — говорится в публикации.

Некоторые заключенные вышли на свободу сразу после внесения их данных в систему досрочного освобождения, запущенную правящей Лейбористской партией. Оппозиционные силы выразили обеспокоенность этим показателем, так же как и консервативный парламентарий Алек Шелбрук, который призвал главу МВД Шабану Махмуд взять на себя ответственность. После публикации статистики Минюст Великобритании объявил о создании специальной группы для решения проблемы и проверки освобожденных.

Ранее в немецкой тюрьме Вальдхайм заключенный предпринял неудачную попытку побега, застряв в колючей проволоке на периметре. Охранники обнаружили его обездвиженным и организовали спасательную операцию с использованием батута. После освобождения мужчине оказали медицинскую помощь и вернули в камеру.

