Сколько придется учиться в вузе по новой системе? Что сказали в Минобрнауки

В Министерстве науки и высшего образования рассказали о сроках обучения по новой системе высшего образования. Что об этом известно, сколько теперь придется учиться в вузе, когда произойдет переход на новую программу, как изменятся правила поступления в 2026 году?

«В новой системе высшего образования <...> срок обучения не будет единым. Он будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки по той или иной выбранной специальности», — заявили в пресс-службе Минобрнауки.

Например, инженеры, врачи и учителя будут обучаться пять лет. Для будущих специалистов в сфере туризма и индустрии гостеприимства предусмотрены более короткие программы обучения, ограничивающиеся четырьмя годами. Для некоторых направлений период подготовки составит шесть лет.

Когда состоится переход на новую систему высшего образования

В Минобрнауки заявили, что ведущие вузы страны начнут переход на новую систему образования в 2026/27 учебном году. В пилотном проекте уже подтверждено участие Московского авиационного института, Университета науки и технологий МИСИС, Московского педагогического государственного университета, Санкт-Петербургского горного университета и других вузов.

Новый порядок обучения в высших учебных заведениях предполагает отказ от Болонской, двухступенчатой системы, при которой существуют бакалавриат (четыре года) и магистратура (дополнительные два года).

В российских вузах установят два уровня высшего образования: базовое со сроком освоения четыре — шесть лет, специализированное (магистратура — один — три года, ординатура, ассистентура-стажировка). Аспирантура выйдет на уровень профессионального образования.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как изменятся правила поступления в вузы в 2026 году

С 2026 года подача документов в вузы будет осуществляться исключительно через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг или при личном визите в приемную комиссию.

Значительные изменения затронут и целевую квоту. Теперь квоты будут утверждаться с указанием конкретных заказчиков кадров, форм обучения и образовательных программ. При этом незаполненные в рамках целевого приема места будут сначала перераспределяться для участников СВО и только потом — на общий конкурс.

Для выпускников колледжей и техникумов также вводятся новые требования. Право поступления по внутренним вступительным испытаниям сохранится только при условии соответствия профиля их среднего профессионального образования выбранному направлению в вузе. Во всех остальных случаях необходимо будет предоставить результаты ЕГЭ.

Какие минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году

Минобрнауки сообщило, что минимальный порог сдачи ЕГЭ по русскому языку и профильной математике составит 40 баллов; по физике — 41 балл, обществознанию — 45 баллов.

По истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии минимальный порог также составит 40 баллов, а по информатике — 46 баллов.

Таким образом, по химии и биологии проходные баллы были повышены с 39 до 40, по физике — с 39 до 41 балла, по информатике — с 44 до 46, по истории — с 36 до 40, а по иностранному языку — с 30 до 40. Авторы проекта уверены, что изменение минимальных баллов для поступления в высшие учебные заведения должно повысить качество образования.

