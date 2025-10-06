Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 19:11

В России предложили изменить системы ДМС и ОМС

Глава ВСС Уфимцев: страховщики готовят предложение по изменению медстрахования

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Страховое сообщество готовит предложения по изменению медицинского страхования, что позволит государству частично снизить нагрузку на бюджет, населению — позаботиться о здоровье, а компаниям — сохранить продуктивный коллектив, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев в беседе с «Российской газетой». По его словам, страховщики выступают за эффективное распределение средств и ресурсов между ОМС и ДМС.

Наша Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (ПГГ), безусловно, детализируется год от года. Но довольно низкими темпами, и поэтому до сих пор большая часть медицинской помощи, гарантированной людям, описывается до уровня профиля медицинской помощи, без конкретики, — рассказал он.

По словам Уфимцева, пациенты, получающие лечение по ОМС, ежегодно тратят около 1,5 трлн рублей на дополнительные услуги. Еще порядка 300 млрд рублей составляют взносы по добровольному медицинскому страхованию. Таким образом, речь идет не о росте расходов на лечение, а о необходимости более рационально распределять уже существующие средства и ресурсы между системами ОМС и ДМС.

Если бы перечень доступных медицинских услуг был описан в Программе государственных гарантий, нам было бы гораздо легче предлагать людям ДМС, — отметил собеседник.

Ранее экс-депутат и основатель организации «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков заявил, что ОСАГО можно сделать частично бесплатным, и у страховщиков для этого есть все возможности. Он добавил, что в аварии попадает лишь небольшая часть водителей, тогда как платят за полис абсолютно все. По мнению Лысакова, в случае приобретения каско страховая компания могла бы «дарить» клиентам ОСАГО.

ОМС
страховки
ДМС
Минздрав
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт раскрыл, кто может служить в киберсилах Украины
В России завершили расследование по второму делу Хотина
Двух российских школьниц били ногами в живот и возили лицами по асфальту
«Молчать нельзя»: военэксперт раскрыл способ остановить химатаки ВСУ
ВС РФ разнесли аэродромы с F-16, дроны в Феодосии: что будет дальше
Российские бойцы уничтожили позицию ВСУ с американским гранатометом
Путин ужесточил меры по борьбе с коррупцией
Кехмана удалили с сайта МХАТ им. Горького
Россиянам раскрыли доступный способ борьбы с плесенью
Новый род войск появится в ВСУ
В центре Москвы горит здание XIX века
Рэпер Macan явился в военкомат по повестке
Диетолог назвала три неочевидных продукта для защиты от простуды
Военэксперт объяснил, как белый фосфор поражает организм человека
«Формы диктуют содержание»: историк о театре Прилепина
Смартфон убил подростка, мальчика изнасиловали в больнице: главные ЧП дня
В двух районах Харьковской области прозвучали взрывы
В Армении появился департамент европейской интеграции
Новый министр обороны Франции отказался от своей должности
Москвичам рассказали, какой будет погода в ближайшие 10 дней
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.