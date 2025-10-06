В России предложили изменить системы ДМС и ОМС

Страховое сообщество готовит предложения по изменению медицинского страхования, что позволит государству частично снизить нагрузку на бюджет, населению — позаботиться о здоровье, а компаниям — сохранить продуктивный коллектив, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев в беседе с «Российской газетой». По его словам, страховщики выступают за эффективное распределение средств и ресурсов между ОМС и ДМС.

Наша Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (ПГГ), безусловно, детализируется год от года. Но довольно низкими темпами, и поэтому до сих пор большая часть медицинской помощи, гарантированной людям, описывается до уровня профиля медицинской помощи, без конкретики, — рассказал он.

По словам Уфимцева, пациенты, получающие лечение по ОМС, ежегодно тратят около 1,5 трлн рублей на дополнительные услуги. Еще порядка 300 млрд рублей составляют взносы по добровольному медицинскому страхованию. Таким образом, речь идет не о росте расходов на лечение, а о необходимости более рационально распределять уже существующие средства и ресурсы между системами ОМС и ДМС.

Если бы перечень доступных медицинских услуг был описан в Программе государственных гарантий, нам было бы гораздо легче предлагать людям ДМС, — отметил собеседник.

